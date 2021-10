Incidente in Russia, aereo con a bordo paracadutisti precipita al suolo: almeno 16 morti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Incidente in Russia, aereo con a bordo paracadutisti precipita al suolo. Sciagura aerea in Russia, dove questa mattina un aereo con a bordo 22 paracadutisti è precipitato vicino alla cittadina di Menzelinsk, nella regione del Tatarstan per cause che sono ancora in via di accertamento. Sedici persone sono morte e altre 6 sono state recuperate vive dal relitto. La conferma del ministero delle Emergenze russo. È di almeno 16 morti il bilancio di un Incidente aereo verificatosi domenica mattina in Russia. Stando a quanto riferito dal ministero delle Emergenze russo all’agenzia di stampa statale RIA ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 11 ottobre 2021)incon aal. Sciagura aerea in, dove questa mattina uncon a22to vicino alla cittadina di Menzelinsk, nella regione del Tatarstan per cause che sono ancora in via di accertamento. Sedici persone sono morte e altre 6 sono state recuperate vive dal relitto. La conferma del ministero delle Emergenze russo. È di16il bilancio di unverificatosi domenica mattina in. Stando a quanto riferito dal ministero delle Emergenze russo all’agenzia di stampa statale RIA ...

Advertising

ilmetropolitan : ???? #Russia, #aereo che trasportava una ventina di #paracadutisti è precipitato in #Tatarstan I soccorritori sono… - bordoni_russia : La situazione di Ksenia Sobchak si complica: 40 minuti dopo il sinistro mortale in cui è rimasta coinvolta era all… - tusciaweb : Aereo con a bordo dei paracadutisti precipita a terra in Russia, 16 morti Cronaca - Drammatico incidente aereo in… - cridifra : RT @Emergenza24: UPDATE [10.10.14:52] #Menzelinsk #Tatarstan #Russia #incidente precipita #aereo Let L 410 16 morti +6 #feriti - DANI56 : RT @Emergenza24: UPDATE [10.10.14:52] #Menzelinsk #Tatarstan #Russia #incidente precipita #aereo Let L 410 16 morti +6 #feriti -