In Tunisia il primo governo guidato da una donna Novità e contraddizioni

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Vede la luce ildi un Paese araboda una. Hanno infatti giurato oggi al Palazzo presidenziale di Cartagine, in, i ministri della nuova squadra del premier Najla Bouden. Nel discorso di presentazione l’ex funzionario ministeriale tunisino, ora chiamato a portare il Paese al di fuori della crisi politica ed economica che lo attanaglia, ha spiegato che il suomira a ridare fiducia, speranza e sicurezza economica e sanitaria ai cittadini. “Dobbiamo riconquistare la fiducia del cittadino nello Stato tunisino e dei Paesi esteri, lottare contro la corruzione che sta peggiorando sempre di più per ridare speranza in un futuro migliore”, ha affermato. Ha inoltre aggiunto che la competenza e l’esperienza saranno le chiavi per raggiungere questi ...