In Sardegna si eleggono 98 nuovi sindaci. Lo spoglio in diretta (Di lunedì 11 ottobre 2021) In Sardegna si è votato anche oggi fino alle 15 in 98 comuni su 377 per eleggere sindaco e consiglio comunale. L'affluenza di domenica 10 ottobre, nella prima giornata di votazioni, è stata del 45,43%, inferiore rispetto al 66% di cinque anni fa, quando però si era votato solo di domenica. Fra i tre principali comuni al voto a si è presentato alle urne il 44,51% a Olbia, il 41,79% a Capoterra e il 41,60% a Carbonia Intanto, sono già stati eletti 24 sindaci su 35 nei centri in cui era stata presentata una sola lista. I comuni in cui è stato raggiunto il quorum del 40% sono Nughedu San Nicolò (confermato l'uscente Michele Carboni); Monteleone Roccadoria (con la sindaca Giovannina Fresi); Ardara (terzo mandato per Francesco Dui); Muros (eletto Federico ToLu), nel Sassarese. In Gallura Francesco Ledda è il nuovo primo cittadino di Alà dei Sardi. ... Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Insi è votato anche oggi fino alle 15 in 98 comuni su 377 per eleggere sindaco e consiglio comunale. L'affluenza di domenica 10 ottobre, nella prima giornata di votazioni, è stata del 45,43%, inferiore rispetto al 66% di cinque anni fa, quando però si era votato solo di domenica. Fra i tre principali comuni al voto a si è presentato alle urne il 44,51% a Olbia, il 41,79% a Capoterra e il 41,60% a Carbonia Intanto, sono già stati eletti 24su 35 nei centri in cui era stata presentata una sola lista. I comuni in cui è stato raggiunto il quorum del 40% sono Nughedu San Nicolò (confermato l'uscente Michele Carboni); Monteleone Roccadoria (con la sindaca Giovannina Fresi); Ardara (terzo mandato per Francesco Dui); Muros (eletto Federico ToLu), nel Sassarese. In Gallura Francesco Ledda è il nuovo primo cittadino di Alà dei Sardi. ...

