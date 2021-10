In Italia ci sono almeno 15 ospedali con il 100% di ginecologi obiettori (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nonostante la legge sull’aborto vieti l’obiezione di struttura: è emerso da una mappa presentata dall’Associazione Luca Coscioni Leggi su ilpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nonostante la legge sull’aborto vieti l’obiezione di struttura: è emerso da una mappa presentata dall’Associazione Luca Coscioni

Advertising

borghi_claudio : Dopo la lettura dei giornali non so se prevale lo sconforto o l'indignazione. Per l'informazione in Italia ci vuole… - Donzelli : La sinistra ogni elezione crea clima da guerra civile e disumanizza l’avversario scomodando sempre i drammi veri de… - mante : Mi spiace per quelli che ci sono finiti in mezzo per caso, capita, in ogni caso è lampante che la pandemia, non sol… - NicoliniNadia : RT @glsiviero: In Italia ci sono almeno 15 ospedali con il 100% di ginecologi obiettori, nonostante la 194 vieti l’obiezione di struttura (… - BolognaFiere : RT @cambialaterra: Sono ormai quasi mezzo milione gli ettari di #vignetibiologici nel mondo. Una superficie totale certificata pari a 454 m… -