In Friuli Venezia Giulia 30 nuovi casi di coronavirus: il bollettino (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Visited 89 times, 89 visits today) Ultime notizie: Finisce fuori strada con la moto a Udine, gravissimo un 32enne Spaccio di droga al parco Moretti di Udine, anche tanti giovani tra i clienti Alberi ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Visited 89 times, 89 visits today) Ultime notizie: Finisce fuori strada con la moto a Udine, gravissimo un 32enne Spaccio di droga al parco Moretti di Udine, anche tanti giovani tra i clienti Alberi ...

Advertising

Riccardo_criait : RT @gallina_di: Il fronte del porto al corteo anti Green Pass: 'La gente come noi non molla mai' (VIDEO) - infoitinterno : Crolla il tetto del suo capannone, muore imprenditore - TGR Friuli Venezia Giulia - lillydessi : I 5 borghi più caratteristici del Friuli Venezia Giulia da visitare in autunno e non solo - Voloscontato… - samuele26572 : RT @gallina_di: Il fronte del porto al corteo anti Green Pass: 'La gente come noi non molla mai' (VIDEO) - giornaleradiofm : Approfondimenti: Windsurf:Cozzolino e Dunkerbeck sfidano Bora, è record velocità: (ANSA) - ROMA, 11 OTT - Airton Co… -