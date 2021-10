In Cina 2 milioni di sfollati a causa delle inondazioni

Leggi su ck12

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lasta attraversando un difficile momento, spinto in parte dalla crisi energetica e dall’altra della catastrofi naturali che si sono abbattute su alcune provincie. Quasi duedi persone sono rimaste sfollate nella provincia dello Shanxi, dopo leprovocate dalle piogge estreme. (Photo by Getty Images)Quasi 2di persone, come riporta la CNN, 1,76di persone, sono rimaste senza un tetto ache hanno colpito in particolar modo la provincia settentrionale dello Shanxi, in. A riferirlo sono stati i media locali cinesi che hanno evidenziato come le piogge abbiano provocato il crollo di molte case e frane in tutta la provincia. La piogge sono iniziate la scorsa settimana e ...