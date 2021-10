In arrivo SMS per pacco sospeso e restituito al mittente ma è phishing (Di lunedì 11 ottobre 2021) In guardia dall’ultimo SMS per pacco sospeso e restituito al mittente. Non ultimo in ordine di importanza ma in quello cronologico, visto che messaggi di questo tipo non sono di certo mancati in tutto il 2021 soprattutto. Siamo al cospetto di un nuovo tentativo di phishing, o sarebbe più corretto dire smishing: il pericolo di raggiro è dunque proprio dietro l’angolo. La nuova nota è quella riportata nell’immagine di apertura articolo. Così si presenta proprio il rinnovato SMS per pacco sospeso e a rischio di restituzione al mittente. Prima di tutto nel messaggio c’è un nome di persona che spesso non corrisponde al destinatario della nota ma che in molti, probabilmente, non notano. Poi si fa presente che una spedizione è stata bloccata nonostante la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) In guardia dall’ultimo SMS peral. Non ultimo in ordine di importanza ma in quello cronologico, visto che messaggi di questo tipo non sono di certo mancati in tutto il 2021 soprattutto. Siamo al cospetto di un nuovo tentativo di, o sarebbe più corretto dire smishing: il pericolo di raggiro è dunque proprio dietro l’angolo. La nuova nota è quella riportata nell’immagine di apertura articolo. Così si presenta proprio il rinnovato SMS pere a rischio di restituzione al. Prima di tutto nel messaggio c’è un nome di persona che spesso non corrisponde al destinatario della nota ma che in molti, probabilmente, non notano. Poi si fa presente che una spedizione è stata bloccata nonostante la ...

Advertising

wordweb81 : In arrivo SMS per pacco sospeso e restituito al mittente ma è phishing - Way_Gh_ : RT @franvanni: Due giorni fa mandavamo sms Questa sera c’è #Prodi a #PortaaPorta Domani mi sveglio, metto i libri nello zaino, prendo lo… - PaliilaP : RT @franvanni: Due giorni fa mandavamo sms Questa sera c’è #Prodi a #PortaaPorta Domani mi sveglio, metto i libri nello zaino, prendo lo… - franvanni : Due giorni fa mandavamo sms Questa sera c’è #Prodi a #PortaaPorta Domani mi sveglio, metto i libri nello zaino,… - redcatontheroof : Comunque se tutto va in down ho sempre gli SMS illimitati. Anni '90 arrivo! -