Il tampone a 72 ore? Bocciato dagli esperti. Bassetti: 'Decisione politica'. Crisanti: 'Green pass solo ai vaccinati' (Di lunedì 11 ottobre 2021) tampone per il Green pass a 72 ore, giusto o sbagliato? La Decisione del Governo di allungare il tempo di validità dei tamponi per avere il certificato verde da 48 a 72 ore (quindi da due a tre giorni)... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021)per ila 72, giusto o sbagliato? Ladel Governo di allungare il tempo di validità dei tamponi per avere il certificato verde da 48 a 72(quindi da due a tre giorni)...

Advertising

Loredan23086243 : RT @fattoquotidiano: 'GREEN PASS ANOMALO' Secondo Crisanti 'va dato solo a vaccinati e a chi ha fatto il tampone da meno di 24 ore', ecco p… - piaghe : RT @FmMosca: Costringere un lavoratore ad un tampone (a pagamento) ogni 48 ore non è accettabile. STOP Dal 15 sciopero, non è possibile sub… - FioreFio4 : RT @bisagnino: 'Perché il Green pass non serve più'. Bassetti dalla Merlino ribalta il quadro - ToninoCogoni : RT @AlvisiConci: I conti di Concy. Tamponi gratis ogni 72 ore per chi non vuole vaccinarsi, costo tampone metti 20 euro cadauno? Per 5 GG.… - bisagnino : 'Perché il Green pass non serve più'. Bassetti dalla Merlino ribalta il quadro -