Il rischio è che la piazza non fascista si intrecci con la destra neofascista, dice Orlando (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le immagini dei manifestanti che sabato sera a Roma hanno assaltato il portone della Cgil, entrando negli uffici e poi rivendicando il tutto nei video trasmessi via social. E poi l’assalto al Policlinico Umberto I. «Non può passare l’idea che quattro facinorosi tengano in scacco le istituzioni», sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi riportate dal Corriere, che parla di una nuova stretta del governo sui prossimi cortei contro il Green Pass annunciati per i prossimi giorni. «Ci sono contemporaneamente due fenomeni», spiega al Corriere il ministro del Lavoro Andrea Orlando. «Da un lato c’è il movimento reale, dove paure, teorie complottistiche e malessere sociale si mischiano e come sempre si confondono, caratterizzato da una certa spontaneità e dai meccanismi tipici della mobilitazione attraverso i social. Dall’altro, c’è una parte che tenta di essere ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le immagini dei manifestanti che sabato sera a Roma hanno assaltato il portone della Cgil, entrando negli uffici e poi rivendicando il tutto nei video trasmessi via social. E poi l’assalto al Policlinico Umberto I. «Non può passare l’idea che quattro facinorosi tengano in scacco le istituzioni», sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi riportate dal Corriere, che parla di una nuova stretta del governo sui prossimi cortei contro il Green Pass annunciati per i prossimi giorni. «Ci sono contemporaneamente due fenomeni», spiega al Corriere il ministro del Lavoro Andrea. «Da un lato c’è il movimento reale, dove paure, teorie complottistiche e malessere sociale si mischiano e come sempre si confondono, caratterizzato da una certa spontaneità e dai meccanismi tipici della mobilitazione attraverso i social. Dall’altro, c’è una parte che tenta di essere ...

Ultime Notizie dalla rete : rischio che Pagamenti di nuova generazione: arrivano i Payments 4.X ...momento che il COVID - 19 ha portato alla digitalizzazione dei pagamenti sia in ambito retail che ...infatti impegnati a condurre azioni bilanciate su tutti gli obiettivi primari (riduzione del rischio, ...

Violenze a Roma, Crosetto: 'Non minimizzare lo squadrismo, distrugge le città e la democrazia' Non c'è il rischio che sia così? 'Il tema è che l'argine alla rabbia sociale deve essere lo Stato, devono essere le Istituzioni. E' lo Stato che deve avere meccanismi di dialogo, di convincimento, di ...

No alla registrazione del marchio che evoca il brand Gucci anche senza rischio di confusione Il Sole 24 ORE "ATTENZIONE AL RISCHIO INFLAZIONE" DOPO la lunga corsa dai crolli della scorsa primavera, sotto l’effetto Covid, le Borse stanno tirando il fiato. Ma sul futuro dei mercati – sia azionari sia obbligazionari – potrebbe pesare, al di là ...

Bambino Gesù, una struttura h24 contro i disturbi dell’alimentazione Il centro, progettato con la Regione nell’ospedale romano, offrirà non solo venti posti letto per adolescenti, ma garantirà loro un programma terapeutico riabilitativo psico-nutrizionale e adeguato al ...

