Il primo toto Sanremo 2022 fa sognare con Vasco e Jovanotti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Arriva in rete il, un elenco di possibili papabili, e non si parla d’altro. Alcuni nomi sono puri desideri, altri forse un po’ più probabili ma è ancora preso per avere certezze sugli artisti effettivamente ammessi al Festival di. Nell’articolo de Il Messaggero si parla dell’atteso ritorno diRossi che effettivamente potrebbe essere ospite in una delle serate per presentare il nuovo disco di inediti in programma a novembre. Si parla anche della presenza di, che per il prossimo anno ha in programma un nuovo Jova Beach Party. Se la possibile presenza di Tommaso Paradiso nel cast potrebbe non essere così surreale visto il suo recente addio alla band dei Thegiornalisti, un po’ meno probabile appare ...