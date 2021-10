Il presidente della Repubblica Ceca è in terapia intensiva (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milos Zeman è stato ricoverato subito dopo le ultime elezioni, e potrebbe essere un problema per la formazione del nuovo governo Leggi su ilpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milos Zeman è stato ricoverato subito dopo le ultime elezioni, e potrebbe essere un problema per la formazione del nuovo governo

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - GoalItalia : Il duro attacco a Inter e Juve del presidente del Brescia Massimo Cellino ????? 'Le perdite c’erano già prima della… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? ha ricevuto al Quirinale #NancyPelosi Speaker della Camera dei Rappresentanti degli St… - doctorgis84 : Vogliono #Bersani presidente della Repubblica, dopo averlo trombato come premier nel 2013. ?? Per non parlare di… - iamnotaheroine : @CalcioFinanza Sarei anche d'accordo con Ceferin se non fosse che ha richiamato all'ordine il presidente della fede… -