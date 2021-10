Il Premio Nobel per l'economia 2021 al canadese Card e agli americani Angris e Imbens (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Premio Nobel per l’economia 2021 è stato assegnato al canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens Il Premio è stato però distribuito con quote diverse: va per... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilper l’è stato assegnato alDavid, estatunitensi Joshua D.t e Guido W.Ilè stato però distribuito con quote diverse: va per...

Advertising

Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - peteW4P : RT @AttiviamociUp: È stato assegnato il premio Nobel per l'economia a David Card. Uno dei massimi studiosi del #salariominimo. Dai suoi s… - AttiviamociUp : È stato assegnato il premio Nobel per l'economia a David Card. Uno dei massimi studiosi del #salariominimo. Dai s… -