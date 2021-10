Il patto scellerato tra Forza Nuova e la zona grigia dei No Pass (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ecco come la galassia degli anti vaccino fa da scudo agli squadristi neri. Il gruppo di Fiore dopo Roma: “La rivolta non si ferma con il 15 ottobre” Leggi su repubblica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ecco come la galassia degli anti vaccino fa da scudo agli squadristi neri. Il gruppo di Fiore dopo Roma: “La rivolta non si ferma con il 15 ottobre”

Advertising

repubblica : Il patto scellerato tra Forza Nuova e la zona grigia dei No Pass - CaligaraAnna : RT @AlfioKrancic: Il patto scellerato tra Forza Nuova e la zona grigia dei No Pass | Il blitz era pianificato: volevano Palazzo Chigi, 12 M… - FinoGinofino : RT @AlfioKrancic: Il patto scellerato tra Forza Nuova e la zona grigia dei No Pass | Il blitz era pianificato: volevano Palazzo Chigi, 12 M… - LeveHome : RT @AlfioKrancic: Il patto scellerato tra Forza Nuova e la zona grigia dei No Pass | Il blitz era pianificato: volevano Palazzo Chigi, 12 M… - lorenzmariapia : RT @GiancarloDeRisi: Voi vi ciucciate tutti i migranti sui barconi del Mediterraneo e noi vi diamo i miliardi del Recovery Plan. Deve esser… -