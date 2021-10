Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni | Puntate di oggi 11 ottobre 2021

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Scopriamo leSoap Rai - Ile Unal- per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di11

Inizialmente, un po' tutti avevano ritenuto che l'arrivo di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) nelle storie de Ilsignore 6 potesse rappresentare un problema per i Guarnieri da un punto di vista giudiziario: ormai è chiaro che al padre della ragazza è accaduto qualcosa che l'ha portato a una morte ...... ancora, tutto il mese di gennaio sull'isolaCanarie in compagnia dei bambini di una... tuttavia non sar un mese e poco pi di vacanza e relax neleletto tra le migliori mete anche ...Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Flora comincia a essere in seria difficoltà con il suo nuovo lavoro ...Novità in arrivo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse infatti, rivelano che durante i prossimi episodi, i riflettori saranno puntati sulla commessa Pao ...