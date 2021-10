Il Padrino | tutto sul film con Marlon Brando in onda su Iris

(Di lunedì 11 ottobre 2021) È considerato uno dei capolavori assoluti del cinema americano e l’AmericanInstitute l’ha inserito al secondo posto della classifica dei migliori centostatunitensi di tutti i tempi. Il(qui il trailer),diretto da Francis Ford Coppola nel 1972, va inlunedì 11 ottobre in prima serata su. Il protagonista è Don Vito Corleone (), capo di una delle più potenti famiglie della mafia italo-americana a New York. I Corleone hanno il controllo sulla prostituzione, sul gioco d’azzardo e sui racket, e hanno costruito il proprio potere sui debiti, concedendo favori in cambio di fedeltà e riconoscenza. Il loro giro d’affari coinvolge tutta la famiglia: oltre al, infatti, ci sono i suoi figli ...

Il padrino è uno dei film cardine della storia del cinema: ma secondo alcune fonti la sua realizzazione è stata "aiutata" anche da un presunto accordo con un boss mafioso ...