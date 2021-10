Il padrino: Marlon Brando recitò nel film a due condizioni imposte dalla produzione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Affidare il ruolo di Vito Corleone ne Il padrino a Marlon Brando fu una vera e propria impresa sul piano produttivo. Affidare il ruolo di Vito Corleone ne Il padrino a Marlon Brando fu una vera e propria impresa sul piano produttivo, nonostante l'attore fosse la prima scelta del romanziere e cosceneggiatore Mario Puzo e del regista Francis Ford Coppola. A imporre il veto, nelle prime fasi, fu la Paramount, per due motivi: Brando non era più appetibile al box office da diversi anni, ed era noto per il suo caratteraccio sul set. Pertanto, in attesa che lo studio cambiasse idea, furono considerati altri attori, tra cui Ernest Borgnine (che arrivò fino alla fine del processo di casting prima che la … Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Affidare il ruolo di Vito Corleone ne Ilfu una vera e propria impresa sul piano produttivo. Affidare il ruolo di Vito Corleone ne Ilfu una vera e propria impresa sul piano produttivo, nonostante l'attore fosse la prima scelta del romanziere e cosceneggiatore Mario Puzo e del regista Francis Ford Coppola. A imporre il veto, nelle prime fasi, fu la Paramount, per due motivi:non era più appetibile al box office da diversi anni, ed era noto per il suo caratteraccio sul set. Pertanto, in attesa che lo studio cambiasse idea, furono considerati altri attori, tra cui Ernest Borgnine (che arrivò fino alla fine del processo di casting prima che la …

