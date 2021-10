Il ‘nuovo’ Willy Wonka di Timothée Chalamet: la prima foto (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’attore statunitense ha condiviso la prima immagini nei panni del celebre personaggio di Roald Dahl Il ‘nuovo’ Willy Wonka porta i connotati di Timothée Chalamet. L’attore di origini francesi andrà a vestire i panni di uno dei personaggi più celebri dei romanzi di Roald Dahl. La star ha postato così sui social l’immagine del suo cioccolataio: immancabile cilindro, foulard e cappotto sulle spalle. Un nuovo Wonka dopo le interpretazioni di Gene Wilder e dopo quella di Johnny Depp. La pellicola con Chalament, dovrebbe uscire nelle sale il 17 marzo 2023 per Warner Bros. Verrà raccontata la storia di Wonka non quella di Dahl come successo già nella Fabbrica di Cioccolato. Wonka pic.twitter.com/ozaerNtroP — Timothée ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’attore statunitense ha condiviso laimmagini nei panni del celebre personaggio di Roald Dahl Ilporta i connotati di. L’attore di origini francesi andrà a vestire i panni di uno dei personaggi più celebri dei romanzi di Roald Dahl. La star ha postato così sui social l’immagine del suo cioccolataio: immancabile cilindro, foulard e cappotto sulle spalle. Un nuovodopo le interpretazioni di Gene Wilder e dopo quella di Johnny Depp. La pellicola con Chalament, dovrebbe uscire nelle sale il 17 marzo 2023 per Warner Bros. Verrà raccontata la storia dinon quella di Dahl come successo già nella Fabbrica di Cioccolato.pic.twitter.com/ozaerNtroP —...

