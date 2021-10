Il nuovo Superman si preoccupa per l' ambiente | non rifugge la politica ed è bisessuale

AzurexCrimson : DC: Il nuovo Superman è BI Uomini cis-etero: DOVE ANDREMO A FINIRE SE ANCHE A SUPERMAN PIACEN IL CAZZO Anche oggi… - lucarinigiac : ???? Il nuovo Superman, Jonathan Kent, figlio di Lois e Clark, è bisessuale. Certo che questa immagine è scandalosa,… - TYBabyWolf : DA OGGI IN POI COMPRERÒ TUTTI I NUMERI DEL NUOVO RUN DI SUPERMAN (JON) - simonerastelli : RT @fumettocrazia: ???33. DISCO INFERNO??? Nuovo maxi-episodio dedicato a Superman padre e figlio, ad Harley Quinn, alla conclusione della r… - fumettocrazia : RT @fumettocrazia: ???33. DISCO INFERNO??? Nuovo maxi-episodio dedicato a Superman padre e figlio, ad Harley Quinn, alla conclusione della r… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Superman

E' ilbisessule della DC Comics. Figlio di Clark Kent e Lois Lane, si fa chiamare Jon e, in qualità di 'sostituto' del suo iconico padre, vuole dimostrare a tutti i costi di sapersene ...... rendendo il loro il primo rapporto queer (termine che indica coloro che non sono eterosessuali e/o non sono cisgender) del. Tom Taylor ha condiviso la prima immagine del bacio di ...La relazione omosessuale è solo uno dei modi in cui Jonathan Kent affronta l'eredità del suo famoso padre. Da quando la nuova serie DC Comics, "Superman: Son of Kal-El", è iniziata a luglio, Jon ha in ...Superman, la DC Comics ha annunciato che la nuova versione dell'eroe - interpretata dal figlio Jon Kent - è bisessuale: grosse novità in arrivo ...