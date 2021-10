Il nuovo beauty look di Adele sulla copertina di Vogue UK (Di lunedì 11 ottobre 2021) È un grande e atteso ritorno, quello di Adele. La cantante britannica, dopo cinque anni di inattività, ha riportato la musica nella sua vita e il 15 ottobre presenterà al mondo intero il nuovo singolo intitolato Easy on me. Nell’attesa, la cantante si è concessa una lunga intervista con tanto di photo shoot per Vogue UK e il suo look si ispira (non molto velatamente) a Catherine Deneuve. Per Adele, i suoi capelli voluminosi con impronta anni ’60 sono diventati un marchio di fabbrica. Eppure a svelare parte di quell’ispirazione è stato il suo hair stylist, Guido Palau. “Ho guardato Catherine Deneuve e donne come lei con capelli belli, folti e splendidi ed era quello che ho immaginato per Adele. Le piace essere affascinante e le piacciono i capelli e il trucco, inoltre ha anche dei ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 ottobre 2021) È un grande e atteso ritorno, quello di. La cantante britannica, dopo cinque anni di inattività, ha riportato la musica nella sua vita e il 15 ottobre presenterà al mondo intero ilsingolo intitolato Easy on me. Nell’attesa, la cantante si è concessa una lunga intervista con tanto di photo shoot perUK e il suosi ispira (non molto velatamente) a Catherine Deneuve. Per, i suoi capelli voluminosi con impronta anni ’60 sono diventati un marchio di fabbrica. Eppure a svelare parte di quell’ispirazione è stato il suo hair stylist, Guido Palau. “Ho guardato Catherine Deneuve e donne come lei con capelli belli, folti e splendidi ed era quello che ho immaginato per. Le piace essere affascinante e le piacciono i capelli e il trucco, inoltre ha anche dei ...

