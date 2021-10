Il nuovo album dei Modà è Buona Fortuna – Parte Prima | a novembre

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Esce il 12ildei. Si intitolaed è ladi un disco diviso in due. Ad essere disponibile in versione fisica e digitale asarà infatti, che lascia dunque intuire la disponibilità di una secondasuccessivamente. Ad anticipare l’deiè stato il singolo Comincia Lo Show, accompagnato dal video ufficiale diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis per Double Vision – Film & More. Il video nasce da un’idea di Francesco Silvestre, leader e voce dei, che intende criticare il mondo social di ...

approfondimento Stories, i podcast Il cantante molfettese dal prossimo febbraio partirà con il tour del suo ultimo, "Exuvia", di cui sta per uscire ilsingolo, "El sendero", scritto con ...Era nell'aria già da qualche tempo ma l'annuncio ufficiale è stato fatto solo ora: i Modà sono pronti a pubblicare un! Il progetto si intitola "Buona Fortuna - Parte Prima" e sarà rilasciato il prossimo 12 novembre. In attesa di conoscere la tracklist e qualche dettaglio in più, di seguito puoi dare un'...'Buona Fortuna - Parte Prima' è il nuovo album dei Modà in uscita il prossimo 12 novembre, in presave su Spotify, il preadd su Apple Music e il preordine su Amazon (https://bfan.link/buona-fortuna), a ...