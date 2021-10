Il Green Pass si avvicina e nelle piazze si scatena la protesta non solo fascista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Altro che fascismo. La tensione in Italia è alle stelle. Mancano 4 giorni al 15 ottobre data del fatidico inizio dell'«era» del Green Pass obbligatorio nel nostro Paese per tutti i lavoratori e la situazione, invece che semplificarsi e migliorare, diventa sempre più pesante. Associazioni di categoria ma soprattutto aziende stanno segnalando da più parti disagi e venerdì 15 potrebbe essere davvero una giornata quasi di blocco totale a partire dai trasporti. La notizia di oggi arriva da Trieste. I dipendenti del porto più grande d'Italia e snodo centrale per l'economia di mezza Europa fanno sapere che lo scalo potrebbe restare chiuso. «Siamo contro l'obbligo - hanno spiegato - il Green Pass non è una misura sanitaria ma di discriminazione». Altrove invece tocca alle aziende private e no (come diverse municipalizzate) ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Altro che fascismo. La tensione in Italia è alle stelle. Mancano 4 giorni al 15 ottobre data del fatidico inizio dell'«era» delobbligatorio nel nostro Paese per tutti i lavoratori e la situazione, invece che semplificarsi e migliorare, diventa sempre più pesante. Associazioni di categoria ma soprattutto aziende stanno segnalando da più parti disagi e venerdì 15 potrebbe essere davvero una giornata quasi di blocco totale a partire dai trasporti. La notizia di oggi arriva da Trieste. I dipendenti del porto più grande d'Italia e snodo centrale per l'economia di mezza Europa fanno sapere che lo scalo potrebbe restare chiuso. «Siamo contro l'obbligo - hanno spiegato - ilnon è una misura sanitaria ma di discriminazione». Altrove invece tocca alle aziende private e no (come diverse municipalizzate) ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - Laska79 : RT @actarus1070: TRIESTE - Il lunghissimo corteo No Green Pass è partito con in testa i portuali. Seguono migliaia di cittadini, lavoratori… - asmino : RT @localteamtv: Trieste, corteo no Green Pass: fumogeni arancioni e cori #Corteo #Protesta #NoGreenPass #Trieste -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Scioperi: Cub, nata opposizione sociale a Governo Draghi ... per il blocco degli sfratti, per la sicurezza sul lavoro, per aumenti salariali veri, contro la precarietà lavorativa e l'uso vessatorio del green pass. Il segretario nazionale della Cub, Walter ...

Cinema con capienza 100%, Lorini: 'ora ottimismo' Importante è ribadire la sicurezza dei luoghi: le sale sono posti sicuri, per il green pass da esibire, la mascherina da indossare, per l'85% di popolazione ormai vaccinata e a quel che ci ...

Green pass dal 15 ottobre: ecco le regole per 23 milioni di addetti Il Sole 24 ORE Pregliasco: "Manifestazioni No green pass a rischio contagi" Manifestazioni come quella di sabato, con gran parte delle persone accalcate e senza mascherine, possono portare a un proliferare dei contagi, mette in guardia il virologo ...

Green pass: Costa, tempo sufficiente per valutare scadenze Per il green pass “resta ovviamente la validità di 12 mesi, a partire dalla data di somministrazione della terza dose per chi la farà o della seconda dose per chi non rientra nelle categorie indicate ...

... per il blocco degli sfratti, per la sicurezza sul lavoro, per aumenti salariali veri, contro la precarietà lavorativa e l'uso vessatorio del. Il segretario nazionale della Cub, Walter ...Importante è ribadire la sicurezza dei luoghi: le sale sono posti sicuri, per ilda esibire, la mascherina da indossare, per l'85% di popolazione ormai vaccinata e a quel che ci ...Manifestazioni come quella di sabato, con gran parte delle persone accalcate e senza mascherine, possono portare a un proliferare dei contagi, mette in guardia il virologo ...Per il green pass “resta ovviamente la validità di 12 mesi, a partire dalla data di somministrazione della terza dose per chi la farà o della seconda dose per chi non rientra nelle categorie indicate ...