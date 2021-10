Il gas russo e il carbone indiano. Due macigni sulla stabilità mondiale ed europea (Di lunedì 11 ottobre 2021) “La Russia usa il gas come una clava per esercitare pressioni politiche, ma di contro l’Europa potrebbe aver bisogno di più gas russo del previsto”. L’ammissione del numero uno della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, apre di fatto la fase due del dossier energetico legato all’aumento esponenziale dei prezzi, che la scorsa settimana ha raggiunto un livello storico sopra i 1900 dollari per 1.000 metri cubi. Mosca intanto ha annunciato la sua disponibilità a stabilizzare l’aumento dei prezzi dell’energia sul mercato mondiale. Ma sulla strada verso l’abbattimento degli investimenti sui combustibili fossili si posiziona un nuovo scoglio: l’aumento dei prezzi del gas può mettere a rischio imprese e fabbriche. Per cui una soluzione di compromesso andrà trovata. ENERGY DIPLOMACY Da un lato la potenza di Mosca in un momento in cui l’Ue è senza ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) “La Russia usa il gas come una clava per esercitare pressioni politiche, ma di contro l’Europa potrebbe aver bisogno di più gasdel previsto”. L’ammissione del numero uno della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, apre di fatto la fase due del dossier energetico legato all’aumento esponenziale dei prezzi, che la scorsa settimana ha raggiunto un livello storico sopra i 1900 dollari per 1.000 metri cubi. Mosca intanto ha annunciato la sua disponibilità a stabilizzare l’aumento dei prezzi dell’energia sul mercato. Mastrada verso l’abbattimento degli investimenti sui combustibili fossili si posiziona un nuovo scoglio: l’aumento dei prezzi del gas può mettere a rischio imprese e fabbriche. Per cui una soluzione di compromesso andrà trovata. ENERGY DIPLOMACY Da un lato la potenza di Mosca in un momento in cui l’Ue è senza ...

