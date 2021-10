Il gaming è la nuova frontiera per insegnare la democrazia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 ottobre 2021) I videogiochi hanno come scopo principale il divertimento e l’intrattenimento. Questa è una verità. Eppure esiste un lato più nascosto di questa verità, spesso celato dietro a falsi miti e pregiudizi: negli ultimi anni i videogiochi si sono posizionati in modo sempre più rilevante nella formazione dei giovani e nei processi di coinvolgimento democratico, discussione e impegno politico. Lo sosteneva già in tempi non sospetti – parlando più in generale del gioco e della sua funzione come propulsore di molte attività umane – lo storico e linguista Johan Huizinga, che descrisse l’attività del giocare come atto libero contenente senso. E lo conferma l’attuale dibattito attorno al gioco su grandi temi politici e sociali, di cui ieri si è parlato anche a Biennale, in un talk intitolato “Ilnei processi di coinvolgimento democratico”, con ...