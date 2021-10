Il Duce, la dittatura sanitaria, i servi delle élite. Antologia del Michetti-pensiero (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Eh, ma quando c’era Lui i treni arrivavano in orario”, Enrico Michetti e altri cliché del complottismo. Potrebbe essere questo il titolo di un’immaginaria raccolta degli scritti che il candidato sindaco di Roma del centrodestra ha consegnato negli scorsi mesi all’attenzione del pubblico di Radio Radio, pubblicandoli sul sito dell’emittente romana che ha contribuito a renderlo celebre. L’efficienza di Benito Mussolini, i “tentacoli della piovra finanziaria” che ci rende “suvvubi”, i “servi fedeli dell’alta finanzia internazionale” che ci governano dal Palazzo, lo “stato di terrore” e la “dittatura sanitaria” creata ad arte per “ammansire e rendere vulnerabile il popolo”, la volontà di “manipolare le menti”, i paralleli con la decretazione d’urgenza “chiesta da Hitler a Hindenburg” per descrivere la gestione della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Eh, ma quando c’era Lui i treni arrivavano in orario”, Enricoe altri cliché del complottismo. Potrebbe essere questo il titolo di un’immaginaria raccolta degli scritti che il candidato sindaco di Roma del centrodestra ha consegnato negli scorsi mesi all’attenzione del pubblico di Radio Radio, pubblicandoli sul sito dell’emittente romana che ha contribuito a renderlo celebre. L’efficienza di Benito Mussolini, i “tentacoli della piovra finanziaria” che ci rende “suvvubi”, i “fedeli dell’alta finanzia internazionale” che ci governano dal Palazzo, lo “stato di terrore” e la “” creata ad arte per “ammansire e rendere vulnerabile il popolo”, la volontà di “manipolare le menti”, i paralleli con la decretazione d’urgenza “chiesta da Hitler a Hindenburg” per descrivere la gestione della ...

Advertising

Biofafafa : RT @HuffPostItalia: Il Duce, la dittatura sanitaria, i servi delle élite. Antologia del Michetti-pensiero - Matteoindiani : RT @PietroSalvatori: Il Duce, la dittatura sanitaria, i servi delle élite. Antologia del Michetti-pensiero Non solo la reinterpretazione d… - Emanuel70123144 : RT @PietroSalvatori: Il Duce, la dittatura sanitaria, i servi delle élite. Antologia del Michetti-pensiero Non solo la reinterpretazione d… - PietroSalvatori : Il Duce, la dittatura sanitaria, i servi delle élite. Antologia del Michetti-pensiero Non solo la reinterpretazion… - HuffPostItalia : Il Duce, la dittatura sanitaria, i servi delle élite. Antologia del Michetti-pensiero -