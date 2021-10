Il dramma di Tiwa Savage | online questo video por*** della pop-star | immagini sconvolgenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno strano caso, quello di, una delle più celebri po-Nigeria. Già, perché è stata vittima di revenge-porn, un suomolto intimo è infatti finito nelle mani di uno stalker, che lo ha pubblicato. Ma interpellata dalla Bbc lei ha affermato che si tratta di "qualcosa di naturale". Nel dettaglio,ritraementre fa sesso col suo compagno. Ilè stato per sbaglio mandato dall'uomo su Snapchat per pochi secondi ma sono stati sufficienti per farlo finire nelle mani sbagliate e, dunque, per essere spiattellato in tutto il mondo. A pubblicare il tutto lo staff di Afrobeat, che ha postato "per errore" ilsu Snapchat per poi cancellarlo ...