Il dramma della famosa cantante, online questo video intimo con il compagno: immagini sconcertanti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno strano caso, quello di Tiwa Savage, una delle più celebri pop-star della Nigeria. Già, perché è stata vittima di revenge-p*rn, un suo video molto intimo è infatti finito nelle mani di uno stalker, che lo ha pubblicato online. Ma interpellata dalla Bbc lei ha affermato che si tratta di "qualcosa di naturale". Nel dettaglio, video ritrae Tiwa Savage mentre fa se*so col suo compagno. Il video è stato per sbaglio mandato dall'uomo su Snapchat per pochi secondi ma sono stati sufficienti per farlo finire nelle mani sbagliate e, dunque, per essere spiattellato in tutto il mondo. A pubblicare il tutto lo staff di Afrobeat, che ha postato "per errore" il video su Snapchat per poi cancellarlo dopo aver compreso lo sfondone. Ma nel frattempo, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno strano caso, quello di Tiwa Savage, una delle più celebri pop-starNigeria. Già, perché è stata vittima di revenge-p*rn, un suomoltoè infatti finito nelle mani di uno stalker, che lo ha pubblicato. Ma interpellata dalla Bbc lei ha affermato che si tratta di "qualcosa di naturale". Nel dettaglio,ritrae Tiwa Savage mentre fa se*so col suo. Ilè stato per sbaglio mandato dall'uomo su Snapchat per pochi secondi ma sono stati sufficienti per farlo finire nelle mani sbagliate e, dunque, per essere spiattellato in tutto il mondo. A pubblicare il tutto lo staff di Afrobeat, che ha postato "per errore" ilsu Snapchat per poi cancellarlo dopo aver compreso lo sfondone. Ma nel frattempo, ...

Advertising

channeldraw : RT @FocusonafricaIt: Lungo le rotte dal #Sudan alla #Libia, che secondo gli accordi tra #Ue e paesi dell’Africa sub sahariana dovrebbero es… - rapino : RT @FocusonafricaIt: Lungo le rotte dal #Sudan alla #Libia, che secondo gli accordi tra #Ue e paesi dell’Africa sub sahariana dovrebbero es… - Rayorebeld : RT @FocusonafricaIt: Lungo le rotte dal #Sudan alla #Libia, che secondo gli accordi tra #Ue e paesi dell’Africa sub sahariana dovrebbero es… - 2905olga5 : RT @Poesiaitalia: “Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si è messa a pensare.” Jean Cocteau - rosydandrea1 : RT @FocusonafricaIt: Lungo le rotte dal #Sudan alla #Libia, che secondo gli accordi tra #Ue e paesi dell’Africa sub sahariana dovrebbero es… -