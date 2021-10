Il cinema horror grazie a “Babadook” parla di coming out (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sì, avete letto bene: l’entità malvagia Babadook, protagonista dell’omonimo film del 2014, è una figura importante nella comunità queer e simbolo contemporaneo del coming out. Il cinema horror nello specifico si è sempre occupato di gender e queer studies, ma il film di Jennifer Kent lo fa in maniera del tutto nuova e inconsapevole. Tutto nasce quando Netflix, per errore, inserisce il film tra gli “LGBT movies”. Ma si sa che a volte gli errori conducono a vere e proprie scoperte e rivoluzioni. Mister Babadook, così come ci si riferisce nel film, comincia a tormentare una ordinaria famiglia bianca australiana, terrorizzandone e complicandone l’esistenza dopo essere stato evocato tramite la lettura di un libro. Libro che ha scritto egli stesso per rivendicare la sua esistenza e per essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sì, avete letto bene: l’entità malvagia, protagonista dell’omonimo film del 2014, è una figura importante nella comunità queer e simbolo contemporaneo delout. Ilnello specifico si è sempre occupato di gender e queer studies, ma il film di Jennifer Kent lo fa in maniera del tutto nuova e inconsapevole. Tutto nasce quando Netflix, per errore, inserisce il film tra gli “LGBT movies”. Ma si sa che a volte gli errori conducono a vere e proprie scoperte e rivoluzioni. Mister, così come ci si riferisce nel film, comincia a tormentare una ordinaria famiglia bianca australiana, terrorizzandone e complicandone l’esistenza dopo essere stato evocato tramite la lettura di un libro. Libro che ha scritto egli stesso per rivendicare la sua esistenza e per essere ...

