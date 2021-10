Il buono, il brutto, il cattivo: Clint Eastwood non era soddisfatto della sceneggiatura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Clint Eastwood aveva delle riserve sul copione de Il buono, il brutto, il cattivo, perché gli toccava dividere la scena con altri due attori. Clint Eastwood aveva delle riserve sul copione de Il buono, il brutto, il cattivo, perché gli toccava dividere la scena con altri due attori. Nello specifico, il protagonista temeva che Eli Wallach avrebbe fatto la parte del leone, soprattutto nei confronti del pubblico. Come disse anni dopo: "Nel primo film ero da solo, nel secondo eravamo in due, questa volta eravamo in tre. Di questo passo immaginavo che nel progetto successivo avrei diviso la scena con l'intera cavalleria americana." Per questo motivo, Eastwood esitò ufficialmente a far parte del cast, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021)aveva delle riserve sul copione de Il, il, il, perché gli toccava dividere la scena con altri due attori.aveva delle riserve sul copione de Il, il, il, perché gli toccava dividere la scena con altri due attori. Nello specifico, il protagonista temeva che Eli Wallach avrebbe fatto la parte del leone, soprattutto nei confronti del pubblico. Come disse anni dopo: "Nel primo film ero da solo, nel secondo eravamo in due, questa volta eravamo in tre. Di questo passo immaginavo che nel progetto successivo avrei diviso la scena con l'intera cavalleria americana." Per questo motivo,esitò ufficialmente a far parte del cast, ...

Advertising

raimovie : Alle 21.10 'Il buono, il brutto, il cattivo' di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il buono, il brutto, il cattivo: Clint Eastwood non era soddisfatto della sceneggiatura… - Gianfrx : Bastardi di nome e di fatto per impedirmi di vedere il padrino o il buono, il brutto e il cattivo…?????? - MatteoAndreoni : @izzo_kunibio @BDoltri Sono stato tentato, ma niente alla fine sono andato sul classico: ' Il buono, il brutto, il cattivo' - MironBasco : Vedi, il #mondo si divide in #due categorie: chi ha la #pistola carica e chi scava. Tu scavi... #StaserainTV… -