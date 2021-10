Il Biot d’America beccato coi segreti militari nel panino al burro d’arachidi

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Jonathan Toebbe, 42 anni ex ingegnere della Marina militare statunitense del Maryland, assegnato al Naval Nuclear Propulsion Program, è stato arrestato e incriminato assieme alla moglie, ai sensi dell’Atomic Energy Act del 1954, con l’accusa d’aver ceduto informazioniriservate a uno Stato terzo non identificato. “Per quasi un anno”, “aiutato da sua moglie Diana, 45 anni, insegnante alla Key School di Annapolis, ha venduto informazioni note come Restricted Data riguardanti la progettazione di navi da guerra a propulsione nucleare a una persona che credevano essere un rappresentante di una potenza straniera”, ha comunicato in una nota il dipartimento della Giustizia senza specificare quale fosse il Paese terzo. “In realtà, quella persona era un agente dell’Fbi sotto copertura”. In cambio delle informazioni trafugate, l’uomo avrebbe ricevuto pagamenti in ...