Il 6% degli americani come in Revenant: ucciderebbero a mani nude un orso grizzly (Di lunedì 11 ottobre 2021) Forse non la sfida più antica, ma sicuramente la più affascinante al mondo: Uomo vs Natura. Chi non si è immedesimato al cinema guardando Leonardo di Caprio in Revenant sopravvivere all’attacco di un orso grizzly? Chi invece non si è impaurito a tal punto da scappare a gambe levate alla vista di un’ape? O ancora, quale animale sareste certi di battere a mani nude? Se siete curiosi di sapere cosa ne pensano gli americani, sul sito di YouGov c’è l’indagine che fa per voi. La maggior parte degli intervistati, il 72%, sconfiggerebbe sicuramente un topo; i ratti piccoli, anche se veloci, rappresentano l’animale più semplice da uccidere. Subito dopo si piazza il gatto domestico, facile preda del ben 69% degli statunitensi. Ma l’impavidità comincia a ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Forse non la sfida più antica, ma sicuramente la più affascinante al mondo: Uomo vs Natura. Chi non si è immedesimato al cinema guardando Leonardo di Caprio insopravvivere all’attacco di un? Chi invece non si è impaurito a tal punto da scappare a gambe levate alla vista di un’ape? O ancora, quale animale sareste certi di battere a? Se siete curiosi di sapere cosa ne pensano gli, sul sito di YouGov c’è l’indagine che fa per voi. La maggior parteintervistati, il 72%, sconfiggerebbe sicuramente un topo; i ratti piccoli, anche se veloci, rappresentano l’animale più semplice da uccidere. Subito dopo si piazza il gatto domestico, facile preda del ben 69%statunitensi. Ma l’impavidità comincia a ...

Advertising

AmbasciataUSA : Happy Columbus Day! ???????? 'Oggi, milioni di Italo Americani continuano ad arricchire la cultura e le tradizioni degl… - StefanoFioriU2 : @IlMist Penso che 'Jaded' degli Aerosmith l'abbiano passata - e continuino a passarla - più loro che tutte le radio… - YoshiIrai : @neverwingbutwom @resalvicchi @PieroSansonetti @GuidoCrosetto E per inciso quel merdoso di Stalin, a differenza deg… - _Matteo58 : @AurelianoStingi @simonericc1 @SignorErnesto @la_zoth Mi perdoni ma non facendolo di professione non salvo tutti i… - salvato87725522 : @Fede_Spera86 Poi gli olandesi in generale si adattano meglio al calcio italiano molto di più sicuramente degli ing… -