Iachini | «Allenare la Fiorentina un sogno | ma era il momento sbagliato»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Bepperacconta la sua esperienza alla, per lui unche si è realizzato Ascolano di nascinata ma con lanel cuore. Beppea La Nazione ha raccontato il suo periodo alla Viola. CUORE VIOLA – «L’ho vista alcune volte. Ma quello non è aggiornamento professionale. Lala guardo col cuore, è la squadra che ho nel cuore».– «Diciamo che arrivando sulla panchina viola ho realizzato ildella mia vita professionale. Certo che…sfiga. Ho allenato lasicuramente nel periodo più difficile della sua storia. Il Covid, lo stadio senza tifosi un campionato che si interrompe e quello successivo che inizia di corsa, senza la preparazione…ma alla fine è andata bene. E sono ...

Il coach toscano batte dunque la concorrenza di Lopez e Beppeed avrà a disposizione solo ... indipendentemente dal risultato, come accade da quando ha iniziato ad, rivedrà l'intero ...Mazzarri ha vinto la concorrenza di, Maran e Lopez, firmando un triennale con il club ... dal 1996 al 1999, ha guidato la Primavera degli emiliani per due stagioni, per poi iniziare ad...Beppe Iachini racconta la sua esperienza alla Fiorentina, per lui un sogno che si è realizzato Ascolano di nascinata ma con la Fiorentina nel cuore. Beppe Iachini a La Nazione ha raccontato il suo per ..."Vincenzo? Lo ricordo giocatore nel mio Chievo. Seguo le partite dei viola e lo faccio col cuore" Riconoscerà però che con Prandelli, Vlahovic ha fatto il salto definitivo. O no?