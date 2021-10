I ventenni di oggi sono sinceri, immediati, disposti a essere bruschi, pur di tenersi lontani dal cinismo che addebitano alla generazione dei genitori. Anche sull'ambiente, chiedono storie concrete, che smuovano le persone. Sapremo dargli voce? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Nelle giornate milanesi del Youth4Climate, il vertice dei giovani sul clima, mi sono imbattuta in un picchetto in via Solferino 28, sede del Corriere della Sera dove entro ogni mattina da trent’anni. Due ragazze e un ragazzo erano seduti davanti ai tornelli, sotto lo sguardo bronzeo di Eugenio Torelli Viollier, fondatore ottocentesco del quotidiano. Gambe incrociate, mascherina, tre cartelli. Così per ore, quasi immobili nel loro sit-in pacifico. La richiesta, stampata sui cartoni e rivolta a tutti i media, è quella di spiegare – meglio, di più – la crisi ambientale. «Codice rosso per l’umanità: il clima è già cambiato». «I governi parlano e non decidono». «Aiutateci a raccontarlo». sono andata a posare borsa e impermeabile per tornare dai tre militanti allineati e silenziosi nella ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Nelle giornate milanesi del Youth4Climate, il vertice dei giovani sul clima, miimbattuta in un picchetto in via Solferino 28, sede del Corriere della Sera dove entro ogni mattina da trent’anni. Due ragazze e un ragazzo erano seduti davanti ai tornelli, sotto lo sguardo bronzeo di Eugenio Torelli Viollier, fondatore ottocentesco del quotidiano. Gambe incrociate, mascherina, tre cartelli. Così per ore, quasi immobili nel loro sit-in pacifico. La richiesta, stampata sui cartoni e rivolta a tutti i media, è quella di spiegare – meglio, di più – la crisi ambientale. «Codice rosso per l’umanità: il clima è già cambiato». «I governi parlano e non decidono». «Aiutateci a raccontarlo».andata a posare borsa e impermeabile per tornare dai tre militanti allineati e silenziosi nella ...

