I segreti di Roberto Fiore, il fascista a capo di Forza Nuova (Di lunedì 11 ottobre 2021) Terrorista nero. Condannato per eversione. Scappato all'estero. Dove ha trovato la protezione dei servizi segreti britannici. Oggi guida il partito di estrema destra. Che in cinque anni è stato denunciato per violenza 240 volte

