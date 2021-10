I risultati delle qualificazioni Mondiali, 4 gol della Germania e 6 dell’Olanda. Solo un pareggio per la Croazia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si sono concluse altre partite importanti valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la competizione è entrata nella fase decisiva. Successo della Repubblica Ceca contro la Bielorussia, in gol l’ex Roma Schick. Nel primo match gol e spettacolo tra Cipro e Malta, finisce 2-2. Stesso risultato anche tra Croazia e Slovacchia, in gol Kramaric e Modric. Colpo del Galles contro l’Estonia, quattro gol dell’Islanda. Successo nel finale della Turchia contro la Lettonia, tutto facile per la Germania contro la Macedonia con Werner e Havertz. Vittoria con il minimo sforzo della Norvegia, sei gol dell’Olanda. I risultati delle qualificazioni Mondiali CIPRO-MALTA ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si sono concluse altre partite importanti valide per leaiin Qatar del 2022, la competizione è entrata nella fase decisiva. SuccessoRepubblica Ceca contro la Bielorussia, in gol l’ex Roma Schick. Nel primo match gol e spettacolo tra Cipro e Malta, finisce 2-2. Stesso risultato anche trae Slovacchia, in gol Kramaric e Modric. Colpo del Galles contro l’Estonia, quattro gol dell’Islanda. Successo nel finaleTurchia contro la Lettonia, tutto facile per lacontro la Macedonia con Werner e Havertz. Vittoria con il minimo sforzoNorvegia, sei gol. ICIPRO-MALTA ...

