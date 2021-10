I ricoveri tornano a salire L’Oms «raccomanda» la vaccinazione congiunta Covid e anti-influenzale

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 1.516 i nuovi contagi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.278. I decessi sono stati 34, a fronte dei 27 di ieri. Arriva così a 131.335 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 114.776 tamponi, con un tasso positività di 1,32%. Ieri era allo 0,8%. Oggi, inoltre, si registra un aumento deiper. Intanto è arrivato il via libera delalla somministrazione del vaccinoinsieme a quella del vaccino, «ta» per alcune categorie. IdaIn aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 2.688 a ...

