I Me Contro Te si sposano: la romantica proposta di matrimonio sul Lago di Como (Di lunedì 11 ottobre 2021) Qualche mese fa avevano comunicato la notizia di volersi sposare, lo scorso sabato è arrivata la conferma ufficiale: i Me Contro Te si sposano. Dopo più di 9 anni di fidanzamento, Luì ha chiesto la sua mano a Sofì nella romantica cornice del Lago di Como. Il video è stato ovviamente caricato sulla pagina YouTube dei due ragazzi. E i fan sono impazziti di gioia. Nel video, sulle note di Principessa, Sofì scende dalla barca per raggiungere Luì, che, completamente vestito con un elegante abito blu, la sta aspettando. Lungo la strada la youtuber di Palermo trova scritte parole: "Come in una fiaba", "Mi fai volare", "Mi fai cantare", "Quel giorno si è avverato". Una volta raggiunta il suo fidanzato Sofia ha sentito Luigi pronunciare la sua fatidica domanda: "Mi vuoi sposare?". Lei, in lacrime, vedendo Luì ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Qualche mese fa avevano comunicato la notizia di volersi sposare, lo scorso sabato è arrivata la conferma ufficiale: i MeTe si. Dopo più di 9 anni di fidanzamento, Luì ha chiesto la sua mano a Sofì nellacornice deldi. Il video è stato ovviamente caricato sulla pagina YouTube dei due ragazzi. E i fan sono impazziti di gioia. Nel video, sulle note di Principessa, Sofì scende dalla barca per raggiungere Luì, che, completamente vestito con un elegante abito blu, la sta aspettando. Lungo la strada la youtuber di Palermo trova scritte parole: "Come in una fiaba", "Mi fai volare", "Mi fai cantare", "Quel giorno si è avverato". Una volta raggiunta il suo fidanzato Sofia ha sentito Luigi pronunciare la sua fatidica domanda: "Mi vuoi sposare?". Lei, in lacrime, vedendo Luì ...

Advertising

ilymariva : RT @crocinoo: perché si chiamano Me contro Te se poi si sposano - bhoesaxs : RT @louisgvitar: I ME CONTRO TE SI SPOSANO - glooit : Luì e Sofì dei Me contro Te si sposano: proposta di matrimonio da favola con abito da principessa leggi su Gloo… - morena_otb : RT @crocinoo: perché si chiamano Me contro Te se poi si sposano - morsisulcuore : RT @crocinoo: perché si chiamano Me contro Te se poi si sposano -