I film e le serie da non perdere alla Festa del Cinema di Roma 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) La 16^ edizione della Festa del Cinema di Roma (14 - 24 ottobre), nonostante le misure restrittive anti Covid, con il suo ricco programma vuole gridare a gran voce che i film visti su grande schermo sono un'altra cosa. Ecco allora arrivare 23 titoli tra fiction e documentari nella selezione ufficiale provenienti da altrettanti paesi, 13 incontri ravvicinati, 11 eventi speciali, tre serie tv in anteprima e cinque omaggi. C’è da sbizzarrirsi tra Zlatan (biopic su Ibrahimovi?) e le serie tv di Carlo Verdone (Vita da Carlo) e Gabriele Muccino (A casa tutti bene), tra Eternals, l’ultimo film di casa Marvel diretto dal premio Oscar Cloé Zhao, i Ghostbusters e il doc su Frank Miller. I film più attesi Tra i film più attesi non si possono non ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) La 16^ edizione delladeldi(14 - 24 ottobre), nonostante le misure restrittive anti Covid, con il suo ricco programma vuole gridare a gran voce che ivisti su grande schermo sono un'altra cosa. Ecco allora arrivare 23 titoli tra fiction e documentari nella selezione ufficiale provenienti da altrettanti paesi, 13 incontri ravvicinati, 11 eventi speciali, tretv in anteprima e cinque omaggi. C’è da sbizzarrirsi tra Zlatan (biopic su Ibrahimovi?) e letv di Carlo Verdone (Vita da Carlo) e Gabriele Muccino (A casa tutti bene), tra Eternals, l’ultimodi casa Marvel diretto dal premio Oscar Cloé Zhao, i Ghostbusters e il doc su Frank Miller. Ipiù attesi Tra ipiù attesi non si possono non ...

Advertising

Raiofficialnews : Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film e i grandi successi: @RaiPlay racconta @ligabue in… - hovseofm : purtroppo voglio iniziare troppi serie libri anime film auto viaggi fogli di giornale ma la giornata ha solo 24h - mariyag52489109 : RT @lasiciliait: Ciak in Sicilia, da Harrison Ford a Can Yaman tutti nell'Isola per girare film e serie tv - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le 61 serie TV su Amazon Prime Video da vedere - Lista aggiornata a ottobre 2021 - la_bibliotecaa : consigli film e serie tv -