I contatti tra il fascista Roberto Fiore e il boss della camorra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da europarlamentare europeo fece incontrare nel carcere di massima sicurezza il fratello di un mafioso detenuto, violando il regime del 41 bis a cui era sottoposto. Uno strano collegamento fra la criminalità organizzata e l’esponente di destra che ha partorito Forza Nuova Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da europarlamentare europeo fece incontrare nel carcere di massima sicurezza il fratello di un mafioso detenuto, violando il regime del 41 bis a cui era sottoposto. Uno strano collegamento fra la criminalità organizzata e l’esponente di destra che ha partorito Forza Nuova

