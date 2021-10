I Bring Me The Horizon a Milano nel 2022: la data del Post Human Survival Horror European Tour (Di lunedì 11 ottobre 2021) I Bring Me The Horizon a Milano nel 2022 per un’unica data del Tour europeo. La band di Oli Sykes ritorna in Italia dopo il concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) del 13 novembre 2018, e proprio la città meneghina ospiterà una delle tappe del Post Human: Survival Horror European Tour, il ciclo di concerti che prende il nome dall’ultimo EP uscito il 30 ottobre 2020. Post Human: Survival Horror Post Human: Survival Horror è l’ultimo EP dei Bring Me The Horizon pubblicato nel 2020, nonché ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) IMe Thenelper un’unicadeleuropeo. La band di Oli Sykes ritorna in Italia dopo il concerto al Mediolanum Forum di Assago () del 13 novembre 2018, e proprio la città meneghina ospiterà una delle tappe del, il ciclo di concerti che prende il nome dall’ultimo EP uscito il 30 ottobre 2020.è l’ultimo EP deiMe Thepubblicato nel 2020, nonché ...

acmilan : Forza, Rossonere! ??? Down to ten for most of the match, the Rossonere bring home the win thanks to Thrige ?? Le ro… - alfonsojaans : 12 febbreio Bring me The Horizon a Milano. Io che mi rendo conto di non poterci andare con una determinata persona. Me triste. - lonelycompass : Gli ADTR in tour con i Bring Me The Horizon a febbraio di sabato a Milano, sto urlando internamente - Deennn_ : I bring me the horizon ritornano in Italia dopo più di tre anni, e la tentazione di prendere il biglietto è ALTISSIMA - datsuzokx : Qualcuno che venga con me al concerto dei Bring Me The Horizon a Milano vi prego vi supplico non me li posso perdere -