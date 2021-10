I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni prossima puntata in onda lunedì 18 ottobre 2021: trama quinta puntata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è con la fiction di successo I Bastardi di Pizzofalcone, serie ormai giunta alla sua terza stagione. Sullo sfondo della bella Napoli, le vicende dei protagonisti da tempo appassionano migliaia e migliaia di telespettatori: ma cosa succederà nella quinta e imperdibile puntata in programma il 18 ottobre? I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni puntata 18 ottobre 2021: ecco cosa succederà Dopo l’episodio di questa sera dal titolo “Nozze”, tutto incentrato sul matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane che avrebbe dovuto portare la pace tra due le famiglie criminali che si facevano la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come ogniche si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è con la fiction di successo Idi, serie ormai giunta alla sua terza stagione. Sullo sfondo della bella Napoli, le vicende dei protagonisti da tempo appassionano migliaia e migliaia di telespettatori: ma cosa succederà nellae imperdibilein programma il 18? Idi3,18: ecco cosa succederà Dopo l’episodio di questa sera dal titolo “Nozze”, tutto incentrato sul matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane che avrebbe dovuto portare la pace tra due le famiglie criminali che si facevano la ...

Advertising

glooit : I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni quarta puntata dell’11 ottobre: un omicidio in farmacia leggi su Gloo… - CorriereCitta : I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni prossima puntata in onda lunedì 18 ottobre 2021: trama quinta puntata… - AnnamariaPoggi : RT @apoggi27: I bastardi di Pizzofalcone ... bello ma ... che spettacolo è Napoli? - apoggi27 : I bastardi di Pizzofalcone ... bello ma ... che spettacolo è Napoli? - scarlwalker : Io aprendo il vassoio dei dolcetti in asmr perché mia madre sta guardando i bastardi di pizzofalcone e non deve volare una mosca -