Hockey pista, Europei Femminili 2021: l'Italia parte col piede giusto! Francia battuta 3-0 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli Europei Femminili 2021 di Hockey pista, in corso di svolgimento a Mealhada (Portogallo), partono al meglio per la nazionale italiana: le azzurre infatti nella partita inaugurale della manifestazione hanno battuto 3-0 la Francia. Hockey pista, Europei Femminili 2021: Italia-Francia 3-0 Le ragazze di Massimo Giudice hanno fatto capire sin dalle prime battute di essere le padrone del campo e del gioco. Superata la metà del primo tempo l'uno-due mortifero è servito: prima la rete di Pamela Lapolla, assistita da Elena Tamiozzo, poi quello di Francesca Maniero, per il 2-0 che manda le squadre all'intervallo. Nella ripresa il colpo di grazia. Un'attenta gestione del risultato e al momento ...

