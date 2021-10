"Ho perso il mio bambino": il dramma di Bianca Atzei (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con un lungo post pubblicato sui social la cantante ha svelato di avere perso il bambino che aspettava dal compagno, la iena Stefano Corti: "La felicità è sparita quando abbiamo saputo che la gravidanza si era interrotta" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con un lungo post pubblicato sui social la cantante ha svelato di avereilche aspettava dal compagno, la iena Stefano Corti: "La felicità è sparita quando abbiamo saputo che la gravidanza si era interrotta"

Ultime Notizie dalla rete : perso mio "Ho perso il mio bambino ": il dramma di Bianca Atzei Bisogna avere il coraggio di mostrarsi fragili ". E Bianca Atzei ha deciso di farlo, pubblicando su Instagram un lungo e doloroso messaggio, nel quale ha svelato di avere perso il bambino che aspettava dal suo compagno, la iena Stefano Corti. Un aborto avvenuto dopo un concepimento difficile quanto desiderato, che ha gettato nello sconforto la coppia. La notizia è ...

"Ho perso il mio bambino": il dramma di Bianca Atzei il Giornale Bianca Atzei ha abortito: "Dalla felicità alla sofferenza... ma sogno di poter diventare mamma" Bianca Atzei descrive così l'immenso dolore provato dopo aver saputo di avere perso il figlio, tanto desiderato ... "Sto attraversando uno dei momenti peggiori della mia vita". Adesso la terribile ...

Bianca Atzei: «Ho perso un figlio, sono devastata». Il racconto dell'aborto sui social Qualche giorno fa aveva scritto sui social: «Sto attraversando uno dei momenti peggiori della mia vita», poi era sparita lasciando grande preoccupazione tra i suoi fan.

