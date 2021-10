(Di lunedì 11 ottobre 2021) Con interviste esclusive alla protagonista e ad alcuni personaggi chiave della sua vita,è su Skydaalle 21.15, anche in streaming su NOW. Con interviste esclusive alla protagonista e ad alcuni personaggi chiave della sua vita, privata e non,è la nuovasu Sky(canali 122 e 402) da11 ottobre alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.Clinton è la protagonista di unache offre un inedito sguardo sulla figura di una donna che da sempre divide l'opinione pubblica. Con contenuti mai svelati prima della campagna presidenziale del 2016 e momenti biografici, arriva ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Hillary, la serie biografica da stasera su Sky Documentaries - liviozeta67 : Dopo il documentario inginocchiato su Greta ed il #gretinismo, su @SkyItalia Documentaries una serie genuflessa su… - Dtti_digitale : Hillary Clinton è la protagonista di una serie biografica che offre un inedito sguardo sulla figura di una donna ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Hillary serie

IL GIORNO

E poi chiamando la stessa Monica Lewinsky come consulente della, dandole voce in capitolo ... Il tasso di popolarità diClinton, in una dinamica opposta rispetto alla spirale d'odio ...Clinton è la protagonista di unabiografica che offre un inedito sguardo sulla figura di una donna che da sempre divide l'opinione pubblica. Con contenuti mai svelati prima della ...Con interviste esclusive alla protagonista e ad alcuni personaggi chiave della sua vita, Hillary è su Sky Documentaries da stasera alle 21.15, anche in streaming su NOW. Con interviste esclusive alla ...Hillary su Sky Documentaries il documentario dedicato a Hillary Clinton, quando in onda, di che parla, quello che c'è da sapere ...