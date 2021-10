Highlights e gol Olanda-Gibilterra 6-0, qualificazioni Mondiali Qatar 2022 (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli Highlights e i gol di Olanda-Gibilterra 6-0, match valido per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Goleada degli Orange, che aprono la partita con van Dijk e chiudono il primo tempo con una doppietta di Depay, autore anche di un errore dal dischetto al 19?. Nella seconda frazione Dumfries, Danjuma e Malen allungano sul 6-0. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Glie i gol di6-0, match valido per leai. Goleada degli Orange, che aprono la partita con van Dijk e chiudono il primo tempo con una doppietta di Depay, autore anche di un errore dal dischetto al 19?. Nella seconda frazione Dumfries, Danjuma e Malen allungano sul 6-0. SportFace.

