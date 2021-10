Highlights e gol Italia-Belgio 2-1, Nations League 2021 (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il VIDEO dei migliori momenti del confronto Italia-Belgio, valevole per la finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2021. Prima frazione a reti bianche, con Salemaekers e Chiesa a rappresentare gli unici veri pericolo per le rispettive difese avversarie; un destro a giro con traversa clamorosa del fiammingo e un destro a tu per tu dell’azzurro, limitato da Courtois. Secondo tempo di marchio Italiano con le reti di Barella e Berardi, il primo letale con un destro al volo e il secondo a segno su calcio di rigore. Rete di De Keteleare nel finale, a beffare un buon Donnarumma. Di seguito gli Highlights completi della sfida tra azzurri e fiamminghi, pubblicati non appena disponibili. VIDEO GOL BARELLA VIDEO ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ildei migliori momenti del confronto, valevole per la finale per il terzo e quarto posto della. Prima frazione a reti bianche, con Salemaekers e Chiesa a rappresentare gli unici veri pericolo per le rispettive difese avversarie; un destro a giro con traversa clamorosa del fiammingo e un destro a tu per tu dell’azzurro, limitato da Courtois. Secondo tempo di marchiono con le reti di Barella e Berardi, il primo letale con un destro al volo e il secondo a segno su calcio di rigore. Rete di De Keteleare nel finale, a beffare un buon Donnarumma. Di seguito glicompleti della sfida tra azzurri e fiamminghi, pubblicati non appena disponibili.GOL BARELLA...

