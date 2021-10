"Harry e Meghan cacciati dal party", il loro ultimo sfregio a Lady Diana: mai così in basso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Resta altissima la tensione tra il principe Harry e Meghan Markle e la famiglia Reale. Lo scontro questa volta si consuma sulla celebrazione in ricordo di Lady Diana, madre di Harry e William, il cui rapporto è ormai praticamente inesistente. Domani 12 ottobre si terrà un evento speciale per celebrare Lady D. che il 1 luglio 2021 avrebbe compiuto 60 anni .Al party avrebbero dovuto partecipare, oltre a William e Kate Middleton anche Harry e Meghan. Ma secondo le ultime indiscrezioni i due non saranno presenti. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph e il The Sun, Harry e Meghan non ritorneranno, perlomeno in tempi brevi, nel Regno Unito. E non saranno quindi all'evento della madre defunta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Resta altissima la tensione tra il principeMarkle e la famiglia Reale. Lo scontro questa volta si consuma sulla celebrazione in ricordo di, madre die William, il cui rapporto è ormai praticamente inesistente. Domani 12 ottobre si terrà un evento speciale per celebrareD. che il 1 luglio 2021 avrebbe compiuto 60 anni .Alavrebbero dovuto partecipare, oltre a William e Kate Middleton anche. Ma secondo le ultime indiscrezioni i due non saranno presenti. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph e il The Sun,non ritorneranno, perlomeno in tempi brevi, nel Regno Unito. E non saranno quindi all'evento della madre defunta di ...

