Guzzetta | “Movimenti estrema destra scioglibili da Governo? Solo con decreto legge”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Lo scioglimento didiè possibile per il? “Sì, in assenza di una sentenza ed in casi straordinari di necessità maattraverso un”. A rispondere all’Adnkronos è il costituzionalista Giovanni, professore ordinario di Diritto Pubblico, presso l’Università di Roma ‘Tor Vergata’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.