Guerino Moffa | L’organizzazione no profit Atmosfair ha aperto il primo impianto al mondo per la produzione di carburante per aerei a emissioni zero

(Di lunedì 11 ottobre 2021)nohailalper ladiper, in Germania. Il gruppo ha annunciato che il suo sito a Emsland, nel nord della Germania, dovrebbe iniziare a produrre otto barili (circa 1 tonnellata) di cherosene sintetico al giorno all’inizio del 2022. Il cosiddetto e-kerosene o power-to-liquid (PtL) si pensa possa ridurre di molto l’impatto di carbonio dell’industria aeronautica.È noto che i voli, specie quelli a lunga distanza, sono una delle principali fonti di anidride carbonica in atmosfera, perché glisono alimentati da ...

Advertising

zazoomblog : Guerino Moffa: Solo una piccola parte di viticoltori – quelli che producono effettivamente vino vegano - #Guerino… - zazoomblog : Guerino Moffa responsabilità sociale The Map Report: premio Oscar Leonardo DiCaprio tra i loro investitori di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerino Moffa

Zazoom Blog

... Ermete Realacci (Ambientalista, Politico e Fondatore Symbola), Giovanni Mottura (Presidente Atac Spa), Massimiliano Falcone (External Relations and Global Engagement - The World Bank),...o scorso 22 settembre, Mosa Meat e Aleph Farms , due start - up che sviluppano carne coltivata, hanno annunciato con gioia l'ingresso del premio Oscar Leonardo DiCaprio tra i loro investitori. È ...