Guenda Goria ringrazia i genitori | il messaggio su Instagram | “Non si sono mai mancati di rispetto”

(Di lunedì 11 ottobre 2021)ha pubblicato sui social un lungoindirizzato ai, carico di affetto nonostante le difficoltà del passato. La ragazzamamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeoper non essersi mai fatti la guerra nédi, nonostante la separazione. E lancia un importantea tutti i: “Non chiedete ai figli di scegliere un genitore piuttosto che l’altro“.scrive ai: ilsuMaria Teresa Ruta e Amedeosipresi la scena al Grande Fratello Vip quando, nella scorsa puntata, hanno dato vita a un ...

Advertising

glooit : Il messaggio di Guenda Goria: “Sono figlia di genitori separati, ma non si sono mai fatti la guerra” leggi su Gloo… - infoitcultura : Guenda Goria - Le interviste - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, Guenda Goria: “Ringrazio mamma e papà” - anninaaaaaaaaa1 : @c1jjk Allora vediamo se riesci a farcela! Nessuno ha realmente votato Goria se non qualche sua fan (che ahimè sì e… - infoitcultura : Laura Torrisi, Guenda Goria e Giorgia Soleri: cos'è l'endometriosi? -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

figlia di Amedeo e il fidanzato Mirko Gancitano/ "Vera Miales incinta? Grave se falso" Maria Teresa Ruta ha poi intimato ad Amedeodi tenersi alcuni particolari per sé: "I nostri ...figlia di Amedeo e il fidanzato Mirko Gancitano/ "Vera Miales incinta? Grave se falso" 'Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà " a 68 anni " di un bambino di 1 anno. Sarei un ...Guenda Goria ha pubblicato sui social un lungo messaggio indirizzato ai genitori, carico di affetto nonostante le difficoltà del passato. La ragazza ringrazia mamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeo ...Chi è Vera Miales? La compagna di Amedeo Goria potrebbe essere incinta. Stasera il confronto e la verità sulla presunta gravidanza.