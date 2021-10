Gualtieri: Raggi ha già detto che non da indicazioni di voto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – “Se abbiamo parlato di indicazioni di voto per il ballottaggio? La sindaca ha espresso con chiarezza la sua posizione già varie volte, è stato un incontro di natura istituzionale e programmatica molto concentrato sui temi, sulle politiche, sulle questioni che la prossima amministrazione si troverà ad affrontare e sulle valutazioni di chi ha guidato la città in questi cinque anni”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, al termine dell’incontro in Campidoglio con la sindaca uscente, Virginia Raggi. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – “Se abbiamo parlato didiper il ballottaggio? La sindaca ha espresso con chiarezza la sua posizione già varie volte, è stato un incontro di natura istituzionale e programmatica molto concentrato sui temi, sulle politiche, sulle questioni che la prossima amministrazione si troverà ad affrontare e sulle valutazioni di chi ha guidato la città in questi cinque anni”. Lo hail candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, al termine dell’incontro in Campidoglio con la sindaca uscente, Virginia. (Agenzia Dire)

Advertising

CarloCalenda : Tanti elettori PD e Bersani e c sono arrabbiati perché ho espresso il mio voto verso Gualtieri solo a titolo person… - VittorioSgarbi : Gualtieri ieri: “'La Raggi ha lavorato male e lo sanno tutti i romani”. Gualtieri oggi: “Le riconosco un impegno se… - you_trend : ?? Instant poll Quorum/YouTrend per @SkyTG24 #Roma GUALTIERI (CSX) 26-30% MICHETTI (CDX) 24-28% CALENDA (CIV) 18-22… - BiwiMobu : RT @TraianoMassimo1: Barbara Lezzi: “#Gualtieri rappresenta un partito che ha definito la #Raggi una minaccia per #Roma e una pietra d'inci… - RobertoFerramol : RT @marcellone8: Virginia è stata 5 anni tra la gente. Tu invece Robertina ti sei piazzata su una poltrona Tu hai scelto la via più facile… -